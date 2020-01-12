ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна увійшла в трійку найбільших експортерів сільгосппродукції в Євросоюз

Новини » Економіка     12.01.2020 - 11:54
Україна увійшла в трійку найбільших експортерів сільгосппродукції в Євросоюз
Ілюстративне фото (Pixabay)

Україна експортувала в Європу продукцію на 7,3 млрд євро

Україна увійшла в топ-3 країн найбільших експортерів сільськогосподарської продукції в країни Європейського союзу за підсумками 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий звіт Єврокомісії.

Наголошується, що з листопада по жовтень 2018 2019 року Україна експортувала сільгосппродукцію в Європу на суму 7,3 млрд євро. Також Україна за рік показала найвищий приріст експорту продукції в ЄС - 41% (2,1 млрд євро).

Лідерами поставок сільгосппродукції у Європу стали США - 12,3 млрд євро, і Бразилія - 11,7 млрд євро.

Раніше РБК-Україна писало, що Верховна рада ратифікувала угоду з ЄС про торгові преференції по м'ясу птиці. Реалізація закону не потребуватиме додаткових матеріальних та інших витрат з державного бюджету України.

Також повідомлялося, що виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у січні-серпні 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросло на 4,4%. Сільськогосподарські підприємства збільшили обсяги виробництва на 11,8%, господарства населення - зменшили на 2,3%.

Україна та Британія обговорили співробітництво після Brexit Україна продовжить виготовляти "шампанське" та "коньяк"
Новини України ЕвросоюзУкраїнаекспортсельхозпродукция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся