Україна увійшла в трійку найбільших експортерів сільгосппродукції в Євросоюз

Ілюстративне фото (Pixabay)

Україна експортувала в Європу продукцію на 7,3 млрд євро

Україна увійшла в топ-3 країн найбільших експортерів сільськогосподарської продукції в країни Європейського союзу за підсумками 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий звіт Єврокомісії.

Наголошується, що з листопада по жовтень 2018 2019 року Україна експортувала сільгосппродукцію в Європу на суму 7,3 млрд євро. Також Україна за рік показала найвищий приріст експорту продукції в ЄС - 41% (2,1 млрд євро).

Лідерами поставок сільгосппродукції у Європу стали США - 12,3 млрд євро, і Бразилія - 11,7 млрд євро.

Раніше РБК-Україна писало, що Верховна рада ратифікувала угоду з ЄС про торгові преференції по м'ясу птиці. Реалізація закону не потребуватиме додаткових матеріальних та інших витрат з державного бюджету України.

Також повідомлялося, що виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у січні-серпні 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросло на 4,4%. Сільськогосподарські підприємства збільшили обсяги виробництва на 11,8%, господарства населення - зменшили на 2,3%.