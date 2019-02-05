Україна увійшла до топ-20 країн за відкриття нових авіамаршрутів

За словами Омеляна, обсяги пассажирских перевезень значно зросли

В прошлом году Украина вошла в топ-20 стран мира за открытие новых маршрутов. Об этом на пресс-конференции на тему "Авиация. Приоритетные направления деятельности на 2019 год" сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент РБК-Украина.

Министр отметил, что количество пассажиров, которые пользовались авиационным транспортом, значительно возросло.

"За три года объемы пассажирских перевозки выросли. В 2018 году осуществляла перевозки 21 авиационная компания, среди которых лидерами были МАУ и "Роза ветров"", - заявил Омелян.

Кроме того, Омелян отметил, что в прошлом году Украина открыла много новых авиамаршрутов.

"В прошлом году Украина вошла в топ-20 стран мира по открытие новых маршрутов", - добавил он.

Напомним, Украина и Франции договорились о частичной либерализации авиасообщения на маршруте Киев-Париж.

Ранее сообщалось, что Украина договаривается о прямое авиасообщении между Киевом и Лос-Анджелесом.