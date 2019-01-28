Франція і Україна домовилися про лібералізацію авіасполучення Київ-Париж

Ілюстративне фото (facebook.com/aigleazur.int)

На маршруті між столицями двох країн зможуть працювати ще по одному перевізнику

України і Франції домовилися про часткову лібералізацію авіасполучення на маршруті Київ-Париж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій (ЦТС).

Повідомляється, що в 2018 році Франція запропонувала тимчасово, до моменту укладення угоди про спільний авіаційний простір, призначити на маршрут ще по одному авіаперевізнику і збільшити квоту на польоти на цій лінії на чотири рейси на тиждень з метою задоволення існуючого попиту.

"У відповідь на цю пропозицію Державіаслужба, з метою розширення можливостей українських авіапідприємств під час виконання регулярного повітряного сполучення між Україною та Францією, листом повідомила про згоду надати можливість призначити одне додаткове підприємство з французької сторони - Aigle Azur - для виконання чотирьох рейсів на тиждень між Києвом і Парижем", - повідомили у Державіаслужбі України.

Також зазначається, що у свою чергу французька сторона погодилася позитивно розглядати нові заявки всіх українських авіапідприємств для задоволення попиту на виконання регулярних рейсів між країнами на тимчасовій основі до моменту укладення угоди про спільний авіаційний простір.

РБК-Україна писало, що польські авіалінії LOT припинять виконувати рейси з міста Бидґощ у Польщі до Києва в Україні, а також тимчасово призупинять польоти до Львова.