Україна не втручалася у вибори США, - екс-радник Трампа

Колишній радник президента США Дональда Трампа з Російської Федерації Фіона Хілл під час відкритих слухань з розслідування імпічменту Трампа заявила, що Україна не втручалася в американські вибори в 2016 році. Про це повідомляє Reuters.

За її словами, інформація про можливе втручання України в президентську виборчу кампанію в США поширювалася спецслужбами РФ.

"Це вигаданий розповідь, який був розроблений та розповсюджений самими російськими службами безпеки", - повідомила Хілл.

Також екс-радник Трампа заявила, що Росія планує повторити спробу втручання у вибори США в 2020 році.

"Зараз російські служби безпеки та їх довірені особи готові повторити своє втручання у вибори 2020 року. У нас не вистачає часу, щоб зупинити їх", - сказала Хілл.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Трамп скаржився колишньому спецпредставникові Держдепу в Україні Курту Волкеру про можливе втручання в президентські вибори в 2016 році з боку України.

Також РБК-Україна писало, що в США активно просував твердження про те, що Україна втручалася в американські вибори, керівник передвиборного штабу Республіканської партії Пол Манафорт. За його словами, втручання у вибори було саме з боку України, а не Росії.

Пізніше під час публічних слухань колишній посол США в Україні Марі Йованович, заявила, що Україна не втручалася у виборчий процес у Сполучених Штатах Америки в 2016 році.