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Україна не бачить загрози нападу військ Білорусі: Данілов назвав причину

Секретар РНБО Олексій Данілов (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Станом на сьогодні Україна не бачить загрози нападу з території Білорусі, тому що там немає достатньої кількості сил і засобів для того, щоб здійснити такий наступ, який стався 24 лютого.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо НВ.

"Ми знаємо про ті засоби ураження, які на сьогодні там сконцентровані. Це питання знаходиться під постійним контролем президента. Все, що відбувається на території Білорусі, ми сьогодні розуміємо", - підкреслив Данілов.

Він також зазначив, що українська розвідка уважно стежить за всіма процесами на території Білорусі. Сьогодні немає таких загроз, тому що на території Білорусі немає достатньої кількості сил і засобів для контрнаступу на Україну.

Концентрація російських військ, як була на 24 лютого, сьогодні в Білорусі відсутня. За словами секретаря РНБО, війська РФ тікали через Білорусь і не залишалися там, а були передислоковані в переважній більшості на Донецький, Луганський і Харківський напрямок.

Нагадаємо, поруч з українськими кордонами Білорусь розгортає додаткові засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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