Україна бачить територію Росії на глибину до 400 кілометрів, - Данілов

Україна бачить територію Росії на глибину до 400 кілометрів. РНБО стежить за ситуацією на кордоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова "Апостроф ТВ".
За його словами, сьогодні РНБО не бачить небезпеки на кордоні, проте не виключає, що вона може з'явитися в будь-який момент.
"Ми чітко розуміємо, що знаходиться на відстані до 400 кілометрів до нашого кордону. Ми розуміємо, що це за угруповання, знаємо їх чисельність, оснащення. У нас все це під контролем. Інформацію від відповідних відомств отримуємо щодня", - заявив він.
Нагадаємо, за даними американської розвідки Росія продовжує нарощувати війська на українському кордоні.
Зазначимо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вважає, що російський лідер Володимир Путін поки не прийняв рішення про вторгнення в Україну.