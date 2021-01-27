Україна та Угорщина створять робочу групу по впровадженню закону про освіту

Україна та Угорщина планують створити робочу групу з впровадження закону про освіту. Угорщина хоче покращити відносини з Україною

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на спільному брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою.

За його словами, країнам потрібно зробити все, щоб виключити радикальні елементи з двохсторонніх відносин.

"І тому я попросив, щоб ми розпочали спільну роботу через закон про освіту, який викликав напруження між нами. Ми хочемо створити робочу групу з впровадження закону про освіту. Якщо консультації будуть успішними, то фактори невпевненості ми зможемо виключити", - зазначив він.

Зокрема, за словами Сійярто, є питання, скільки годин угорської мови буде в українських школах.

"Це питання 40 шкіл, які працюють у поселеннях з населенням менш ніж 50 тисяч. Питання кількості годин угорської мови. Отримали обіцянку, що це буде конструктивно розв'язано, якщо зможемо знайти вирішення, то наші стосунки просунуться уперед", - заявив Сійярто.

Нагадаємо, минулого грудня представники угорської нацменшини на Закарпатті почали отримувати погрози від невідомих. Правоохоронці проводили розслідування.