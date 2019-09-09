Україна веде перемовини з РФ щодо наступного обміну

Україна продовжує вести перемовини з Росією щодо майбутнього обміну ув'язненими. Про це заявила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова в ефірі Hromadske.

За словами Денисової, перемовини ведуться щодо полонених, які перебувають в Росії і окупованому Криму. При цьому деталі переговорів уповноважена ВР не повідомила.

"Перемовини ведуться щодо наступних звільнень наших громадян, які знаходяться в РФ та тимчасово окупованому Криму. Якщо хочеш щось зробити, то про це треба мовчати", - повідомила Денисова.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною і Російською Федерацією стався обмін полоненими. На територію України повернулися 35 незаконно утримуваних РФ осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президенти України і РФ Володимир Зеленський і Володимир Путін 7 вересня провели телефонну розмову, в ході якого вони домовилися про подальших контактах. Зокрема, в ході бесіди обговорювалося режим припинення вогню і послідовного розведення сил на лінії зіткнення, а також продовження переговорів в нормандському форматі.

Також повідомлялося, що в Мінську під час зустрічі контактної групи планують обговорити можливість обміну полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється про обмін у форматі "200 на 70".