Україна веде переговори з МВФ щодо фінансової допомоги

Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо фінансової допомоги для подолання наслідків пандемії коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму відеозверненні опублікованому в Telegram.

За словами очільника уряду, наразі ведуться переговори з іншими країнами та міжнародними фінансовими організаціями, в тому числі МВФ, щодо отримання допомоги для подолання коронавірусу в Україні.

"За таких умов уряд розуміє, що не може не думати про економічні наслідки ... Ми зібрали найкращих експертів, науковців, бізнесменів й розробляємо план підтримки економіки", - заявив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Шмигаль повідомляв, що в Україні буде створено спеціальний стабілізаційний фонд для подолання наслідків спалаху коронавірусу. Керівникам областей було доручено до наступного селекторної наради скласти список потреб.

Також РБК-Україна писало, що Національний банк України домовляється з МВФ про дві програми підтримки. Зараз активізовано перемовини з МВФ щодо нової програми розширеного фінансування, а результати будуть найближчими тижнями.

Крім того, 16 березня президент Володимир Зеленський звернувся до Міжнародного валютного фонду за фінансовою допомогою для подолання наслідків коронавірусу в Україні.