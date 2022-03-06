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Україна веде переговори про евакуацію з Бучі та Гостомеля, - Арестович

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Буча, Гостомель, Неділя 06 березня 2022 11:24
Україна веде переговори про евакуацію з Бучі та Гостомеля, - Арестович Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Ілона Свиридова

Українська влада веде переговори про те, щоб організувати евакуацію мирних жителів з Бучі та Гостомеля Київської області. Ці міста зазнали великих руйнувань в ході російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника офісу президента Олексія Арестовича в ефірі марафону єдиних новин.

За його словами, такі переговори йдуть на вищому рівні з міжнародними гуманітарними організаціями та росіянами.

"Ворог захопив Бучу і Гостомель, там утримують наших жителів фактично в заручниках, і оточив Маріуполь. Що стосується "зелених коридорів", думаю, що це питання буде вирішуватися", - додав він.

Нагадаємо, раніше Бучанська міська рада заявила про те, що російські війська постійно обстрілюють житлові сектори і місту потрібна термінова допомога.

Сьогодні також намагаються організувати евакуацію з Ірпеня.

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Буча Гостомель Війна Росії проти України
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