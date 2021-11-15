RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна збільшила експорт на третину і зберегла позитивне сальдо торгівлі

Автор: Олександр Білоус

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу України за січень-вересень 2021 року склало 443,2 млн доларів. Експорт зростає трохи швидше імпорту, а позитивне сальдо зберігається другий квартал поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, експорт товарів і послуг з України за перші дев'ять місяців 2021 року склав 56 140,5 млн доларів, що на 32,2% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, імпорт виріс на 31,8% до 55 697,3 млн доларів.

Нагадаємо, за даними Держстату, негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2020 році склало 255,5 млн доларів. Це в 14 разів менше, ніж у 2019 році - 3689,1 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики