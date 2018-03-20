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Україна посилить співпрацю з Великою Британією з протидії кіберзагрозам

НовиниПолітика    20.03.2018 - 01:49
Фото: консультації щодо кіберзагроз (twitter.com/MFA_Ukraine)
Фото: консультації щодо кіберзагроз (twitter.com/MFA_Ukraine)

У Лондоні відбулися українсько-британські консультації з кібербезпеки

Україна і Велика Британія провели в Лондоні міжвідомчі консультації з посилення співпраці у сфері протидії кіберзагрозам. Про це повідомила прес-служба МЗС України в Twitter.

"У зв'язку з нещодавніми подіями Україна поглиблює міжвідомче співробітництво з Великою Британією у сфері протидії кіберзагрозам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 березня адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила Росію в причетності до узгодженої операції з отримання доступу до комп'ютерних систем, пов'язаних з енергетичними мережами та іншою критичною інфраструктурою США.

Водночас міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн вважає, що кібератаки є найбільшою проблемою, що загрожує глобальній стабільності.

Згідно з дослідженням, проведеним фірмою-виробником захисних програм McAfee з Центром стратегічних і міжнародних досліджень, щорічні збитки від кібератак у всьому світі становлять близько 600 млрд доларів.

 

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Теги: Україна, Великобритания, кибербезопасность
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