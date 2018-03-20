Україна посилить співпрацю з Великою Британією з протидії кіберзагрозам

Україна і Велика Британія провели в Лондоні міжвідомчі консультації з посилення співпраці у сфері протидії кіберзагрозам. Про це повідомила прес-служба МЗС України в Twitter.

"У зв'язку з нещодавніми подіями Україна поглиблює міжвідомче співробітництво з Великою Британією у сфері протидії кіберзагрозам", - йдеться в повідомленні.

In the face of recent events, #Ukraine deepens interagency cooperation with the #UK in the field of countering cyber threats.



First - interagency consultations started today in #London. pic.twitter.com/RdBVJsngNA — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) March 19, 2018

Нагадаємо, 15 березня адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила Росію в причетності до узгодженої операції з отримання доступу до комп'ютерних систем, пов'язаних з енергетичними мережами та іншою критичною інфраструктурою США.

Водночас міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн вважає, що кібератаки є найбільшою проблемою, що загрожує глобальній стабільності.

Згідно з дослідженням, проведеним фірмою-виробником захисних програм McAfee з Центром стратегічних і міжнародних досліджень, щорічні збитки від кібератак у всьому світі становлять близько 600 млрд доларів.