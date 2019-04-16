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Україна посилить заходи на історичних об'єктах після пожежі в Нотр-Дам

Новини » Суспільство    16.04.2019 - 13:41
Україна посилить заходи на історичних об'єктах після пожежі в Нотр-Дам
Фото: Євген Нищук (РБК-Україна)

Після пожежі в Нотр-Дам де Парі посилять безпеку на історичних об'єктах

Після пожежі в Нотр-Дам де Парі Україна посилить заходи безпеки на історичних об'єктах. Про це в ефірі "112 Україна" заявив міністр культури Євген Нищук.

За словами Нищука, пожежа в Нотр-Дам де Парі стала повчальною для України, так як в нашій країні є пам'ятки архітектури, вік яких перевищує тисячу років і на яких проводяться реставраційні роботи.

"Очевидно, що ми посилимо зараз всі питання безпеки та протипожежні роботи. Також будуть окремі доручення з управлінням, які мають звернути увагу на всі пам'ятки, у яких можуть відбуватися ті або інші речі", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні в першій половині дня пожежу в Нотр-Дам-де-Парі було повністю погашено. Гасіння велося більше дев'яти годин. Було задіяно близько 400 пожежних.

За останніми даними, в результаті пожежі постраждали три особи. Пожежа в Соборі Паризької Богоматері може бути пов'язана з реставраційними роботами, які проводилися в будівлі. В результаті пожежі будівля серйозно постраждала, зокрема обвалилися шпиль і дах.

 

Опубліковані фото наслідків пожежі в Нотр Дам де Парі
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