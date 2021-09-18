Україна посилила систему протиповітряної оборони на північному напрямку. Це зробили в рамках проведення стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля-2021".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Центр".
"Підрозділи радіотехнічних та зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" здійснили висування на визначені позиції, що дає змогу суттєво посилити систему радіолокаційної розвідки та зенітного ракетного прикриття", - йдеться в повідомленні.
Жителів населених пунктів Чернігівської області просять не перешкоджати та не викривати маршрути передислокації військ.
"Всі заходи проводяться в рамках навчань", - додають у прес-службі.