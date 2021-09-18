RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна посилила систему протиповітряної оборони на північному напрямку

Автор: Инна Собора

Україна посилила систему протиповітряної оборони на північному напрямку. Це зробили в рамках проведення стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля-2021".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Центр".

"Підрозділи радіотехнічних та зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" здійснили висування на визначені позиції, що дає змогу суттєво посилити систему радіолокаційної розвідки та зенітного ракетного прикриття", - йдеться в повідомленні.

Жителів населених пунктів Чернігівської області просять не перешкоджати та не викривати маршрути передислокації військ.

"Всі заходи проводяться в рамках навчань", - додають у прес-службі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниЧерниговская область