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Україна на US Open-2022: Калініна та ще 3 тенісистки отримали суперниць у 1-му раунді

Фото: Ангеліна Калініна торік дійшла до 2-го раунду (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Провідні українські тенісистки дізналися опоненток на старті Відкритого чемпіонату США 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Четверо українок отримали суперників в основній сітці US Open. Старт турніру запланований на 29 серпня.

Ангеліна Калініна на старті мейджора зустрінеться з господаркою змагань – Бернардою Перою. Натомість Марта Костюк поміряється силами з єгиптянкою Маяр Шеріф. Найсиільніша опонентка дісталася Даяні Ястремській – 20-та сіяна Меддісон Кіз. Нарешті Леся Цуренко позмагається за вихід у 2-й раунд із іспанкою Паулою Бадосою.

Тим часом у кваліфікації до Відкритого чемпіонату США продовжила боротьбу Дарія Снігур. Напередодні вона в трьох сетах здолала бельгійку Яніну Вікмаєр (2:6, 6:3, 6:3). У фіналі кваліфікації 20-річна українка 26 серпня зустрінеться з японкою Нао Хібіно.

Раніше організатори Відкритого чемпіонату США оголосили про рекордні призові в 2022 році. Переможці в чоловічому та жіночому одиночних розрядах отримають по 2,6 млн "зелених". Турнір розпочнеться 29 серпня.

До слова, українка Костюк відмовилася грати в півфіналі турніру в Канаді через проблеми зі здоров'ям.

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ТеннисМарта КостюкДаяна Ястремська