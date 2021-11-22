Україна на рівні Єврокомісії відстоює право на збільшення польських дозволів на вантажні перевезення

Щоб усунути цей штучний бар'єр, який суперечить Угоді про асоціацію України з ЄС, було ініційовано тристоронні переговори у форматі "Україна-Польща-ЄС".

Питання збільшення квот на вантажні перевезення та взагалі лібералізацію цього напрямку обговорювалося у Брюсселі віцепрем'єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною, заступником міністра інфраструктури України Мустафою Найємом та Генеральним директором DG MOVE Єврокомісії Генріком Хололеєм.

У ході переговорів було визнано факт існування бар'єрів для вільного переміщення вантажів між Україною та країнами-членами ЄС.

Зокрема, Польща з 2016 року, коли набула чинності Угода про вільну торгівлю між Україною та ЄС, зменшила кількість дозволів для автомобільних перевізників із 200 тис. до 160 тис.

"За ці п'ять років товарообіг з країнами ЄС автомобільними дорогами збільшився на 42% (!). Сьогодні Європейський Союз є нашим найбільшим торговим партнером із питомою вагою 40,8% загального обсягу зовнішньої торгівлі. Втім, є проблема. Щороку наші перевізники все більше стикаються із штучним торговельним бар’єром, який створюється через дефіцит дозволів на міжнародні перевезення", - пише у Facebook заступник міністра.

До Мінінфраструктури з проханням вирішити проблему з польськими дозволами вже звернулися великі європейські компанії, які працюють в Україні, такі як "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА", BERLIN-CHEMIE MENARINI, JYSK, INTERFILL, оскільки Польща, зокрема, є транзитною країною для торгівлі України із 12 країнами ЄС.

"Свого часу ще до вступу до ЄС цей шлях пройшли польські перевізники, які зустріли величезний опір з боку німецького уряду, але перемогли у конкурентній боротьбі та стали найбільшими перевізниками у Євросоюзі. Тепер настав наш час", - додав Найєм.