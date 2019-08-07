Україна спростить отримання дозволу для відвідування Криму, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що на законодавчому рівні приймуть положення про спрощення отримання дозволу для відвідування окупованого Криму. Про це він заявив під час офіційного візиту в Туреччину, йдеться на сайті Офісу президента.

Зеленський про це заявив на зустрічі з представниками української та кримськотатарської громад.

"Україна не залишить переселенців сам-на-сам з їхніми проблемами… Також, ми розуміємо, як важливо для вас відвідувати родичів та рідну землю. Найближчим часом на законодавчому рівні буде затвердження положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму", - йдеться у повідомленні.

Президент заявив, що окупаційна влада у Криму нехтує ідентичністю кримських татар. Він переконаний, що коли Крим обов’язково повернеться до складу України. Зеленський зазначив, що сьогодні зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Нагадаємо, лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв візьме участь у поїздці президента Володимира Зеленського до Туреччини. За словами Джемілєв, потрібно обговорити питання українських політичних в’язнів і їх становище в анексованому Криму і в Росії, проте перспектив у цьому питанні Джемілєв не бачить.