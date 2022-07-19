Україна знищить флот Росії та відвоює Крим: у Резнікова зробили гучну заяву

Він зазначив, що українські військові зараз нарощують власні протикорабельні ракети і чекають отримання зброї більшої дальності від інших країн, перш ніж розпочати штурм.



"Вони мають відплатити за свою агресію", - сказав Гаврилов під час візиту до Британії, де він спостерігає за навчаннями українських військових.

Заступник глави Міноборони звернув увагу, російські кораблі в Чорному морі регулярно запускають крилаті ракети по українській інфраструктурі на півдні, позиції військових кораблів означають, що Україна не може експортувати зерно з портів, побоюючись, що торгові судна будуть атаковані.

"Ми отримуємо протикорабельні засоби, і рано чи пізно ми націлимося на флот. Це неминуче, тому що ми маємо гарантувати безпеку нашому народу. Ми готові атакувати їх по всьому Чорному морю, якщо ми матимемо таку можливість", - підсумував Гаврилов.

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що українські військові завдали ракетного удару по крейсеру "Москва". Це саме той корабель, який брав участь у штурмі острова Зміїний і був посланий українським прикордонником.

Вважається, що це найдорожча військова втрата РФ у війні проти України, оскільки залишкова вартість крейсера оцінювалася в 750 млн доларів.

До того ж у президента Володимира Зеленського все частіше лунають заяви про повернення Криму військовим шляхом, однак пріоритетним інструментом у деокупації все ж залишається дипломатія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.