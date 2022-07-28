Коли Україна вдарить по Керченському мосту: відповідь Данілова

Збройні сили України вдарять по Керченському мосту, коли буде поставлено відповідне військове завдання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі NTA.
"У разі необхідності це рішення приймуть військові. Що стосується Кримського моста або іншої інфраструктури, повірте, все знаходиться під пильним контролем. Як тільки буде необхідність, можливість і завдання - все буде зроблено і не тільки щодо цього об'єкта", - зазначив він.
За його словами, військовий успіх залежатиме від того, наскільки швидко партнери постачатимуть сучасне озброєння.
Нагадаємо, в червні радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів заявив, що Керченський міст обов'язково буде зруйновано. На тлі цих заяв російські військові посилили охорону об'єкта.
Західні партнери відзначають, що даний міст є законною метою для України, а в Москві погрожують завдати у відповідь "нищівного удару".
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