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Коли Україна вдарить по Керченському мосту: відповідь Данілова

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Збройні сили України вдарять по Керченському мосту, коли буде поставлено відповідне військове завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі NTA.

"У разі необхідності це рішення приймуть військові. Що стосується Кримського моста або іншої інфраструктури, повірте, все знаходиться під пильним контролем. Як тільки буде необхідність, можливість і завдання - все буде зроблено і не тільки щодо цього об'єкта", - зазначив він.

За його словами, військовий успіх залежатиме від того, наскільки швидко партнери постачатимуть сучасне озброєння.

Нагадаємо, в червні радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів заявив, що Керченський міст обов'язково буде зруйновано. На тлі цих заяв російські військові посилили охорону об'єкта.

Західні партнери відзначають, що даний міст є законною метою для України, а в Москві погрожують завдати у відповідь "нищівного удару".

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РНБОКерченский мостОлексій Данілов