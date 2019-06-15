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Україна U-20 - Південна Корея U-20: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    15.06.2019 - 15:08
Україна U-20 - Південна Корея U-20: прогноз букмекерів
Фото: гравці збірної України U-20 (ffu.ua)

Фахівці вважають фаворитом підопічних Олександра Петракова

Вперше в своїй історії звання чемпіона світу 2019 року в вікової категорії футболістів до 20 років розіграють збірні України та Південної Кореї. Трансляція розпочнеться о 19:00, а дивитися гру можна на телеканалі UA:Перший. 

15 червня 19:00
Лодзь, стадіон "Відзев"

 

Букмекерські контори прогнозують перемогу збірної України. На перемогу підопічних Олександра Петракова в основний можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,44, на перемогу Південної Кореї - 3,40, на нічию - 2,90.

Якщо матч триватиме до додаткового часу та серії пенальті, то тут котирування наступні: 1,69 - на "синьо-жовтих", 1,96 - на корейців.

Нагадаємо, ФІФА не змогла надати Україні додаткові квоти на квитки на фінальний поєдинок.

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