Україна U-19 епічно втратила путівку на Євро-2022 без жодної поразки в кваліфікації

Команда під керівництвом Володимира Єзерського перемогла Нідерланди та набрала 7 очок за підсумками трьох матчів еліт-раунду відбору. Цього, однак, виявилося замало для перемоги в квартеті.

"Синьо-жовті" пропустили від нідерландця Поку на 15-й хвилині, але забили двічі після перерви. Козік зрівняв рахунок після кутового на старті другого тайму. А вирвали перемогу українці на 90-й хвилині після точного пострілу Попова.

Тим часом у паралельному матчі Сербія U-19 здолала ровесників із Норвегії (3:2). Як наслідок, серби та українці закінчили еліт-раунд із рівними показниками: по 7 очок, 2 перемоги, одній нічиїй (між собою – 1:1) та однаковою різницею забитих і пропущених м'ячів – 6:4.

Довелося рахувати жовті картки. У пасиві збірної України U-19 їх виявилося більше, тож на Євро-2022 зіграють серби.