Україна і Туреччина незабаром почнуть консультації щодо ЗВТ

За словами глави МЗС, також відбудуться консультації щодо угоди про соціальне забезпечення

В ближайшее время состоятся политические консультации о введении зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Климкина, уже в ближайшее время пройдут политические консультации.

"Мы говорили о нашем будущем соглашении о ЗСТ во время заседания совместной группы стратегического планирования Украина-Турция. 4 млрд долларов товарооборота - это очень далеко от нашего потенциала", - сказал Климкин.

По словам главы МИД, также состоятся консультации по соглашению о социальном обеспечении.

"Все больше украинцев работает в Турции, все больше турецких граждан работает в Украине. У нас в ближайшее время пройдут экспертные консультации, и нам нужно это соглашение", - пояснил Климкин.

Напомним, соглашение о создании зоны свободной торговли между Европейским союзом и Японией 1 февраля вступило в силу.

Также сообщалось, что Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли.