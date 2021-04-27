Україна і Туреччина підписали меморандум про співпрацю: що передбачає документ

Україна і Туреччина підписали меморандум про співпрацю. Зокрема, документ передбачає ослаблення правил перетину кордону і запуск нових чартерних рейсів між країнами.
Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко в Telegram.
"Міжнародні угоди варто оновлювати і розширювати. Це запорука сталого розвитку. Тим більше коли підтримку з боку турецької сторони сьогодні наша країна відчуває особливо. Як і солідарність в геополітичних поглядах", - повідомив він.
Меморандум про співпрацю між Україною та Туреччиною передбачає:
"Для України вкрай важливо поглиблення галузевого співробітництва з Туреччиною. Тому плідна співпраця між країнами у сферах туризму та культури триває", - підсумував міністр.
Нагадаємо, раніше прем'єр України Денис Шмигаль доручив активізувати співпраця з Туреччиною у сфері туризму. Планується розширити морське та авіаційне сполучення.
Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що обговорив зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом особливі умови для українських туристів і взаємну підтримку країн.