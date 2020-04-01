Україна та Корея обговорили інвестиції попри вплив пандемії на економіку

Фото: Дмитро Кулеба та Кі-Чанг (МЗС)

Кулеба заявив про зацікавленість у розвитку корейських інвестпроєкти в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із послом Республіки Корея в Україні Квон Кі-Чангом та закликав його інвестувати в українські проєкти. Про це зазначає пресслужба МЗС.

Зазначається, що обидві сторони висловили зацікавленість у подальшому розвитку торгівлі та розширенні бізнес-контактів, незважаючи на негативний вплив пандемії на світову економіку.

"Дмитро Кулеба закликав посла Республіки Корея сприяти збільшенню обсягів корейських інвестицій в економіку України. Посол поінформував Міністра про досвід успішних корейських інвестпроектів в Україні та запевнив у зацікавленості розвивати діяльність у цій сфері", - повідомили у прес-службі.

Співрозмовники також обговорили кроки для протидії поширенню коронавірусу в Україні та Кореї. Глава МЗС, зокрема, подякував корейській стороні за сприяння в оперативній закупівлі 100 тис. лабораторних тестів на коронавірус, які надійшли до України 30 березня.

"Міністр звернувся до корейської сторони з проханням розглянути можливість надання Україні гуманітарної допомоги з метою подолання хвороби, тестування та лікування громадян України", - додали у відомстві.

Також сторони обговорили організацію взаємних візитів на найвищому рівні.

Нагадаємо, 30 березня, з Південної Кореї до України прибув літак зі 100 тисячами ПЛР-тестів для виявлення COVID-19.