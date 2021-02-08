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Україна вимагає від Twitter видалити акаунт МЗС Росії в Криму

Автор: РБК-Україна

У соціальній мережі Twitter з'явився верифікований акаунт представництва Міністерства закордонних справ Росії в окупованому Криму. Україна вимагає заблокувати його.

Про це у Twitter повідомила перший заступник глави МЗС України Еміне Джапарова.

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"В додаток до двох наших попередніх закликів ми повторюємо, що абсолютно неприйнятно маркувати так званий російський МЗС в українському Криму перевіреною галочкою, поки міжнародне співтовариство, включаючи більшість країн-членів ООН, чітко говорить, що Крим - це Україна. Twitter має негайно заблокувати обліковий запис", - зазначила Джапарова.

Нагадаємо, раніше інформаційне агентство BBC опублікувало карту, на якій назвало Сімферополь і Севастополь російськими містами. Подібна ситуація з цим британським ЗМІ відбулася не вперше.

Тим часом Національний центр управління та випробувань космічних засобів України заявляє, що Росія нарощує кількість нових військових об'єктів у Криму. Зокрема, в районі селища Новоозерне з'явилася військова база. Ще в 2018 році на цьому місці були розвалені корівники.

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