Україна вимагає від РФ інформації про навчання біля кордонів. На відповідь 48 годин

"Ми офіційно застосували механізм зменшення небезпеки, згідно з розділом III Віденського документа, і звернулися в Російську Федерацію із запитом надати детальні роз'яснення щодо військової діяльності в районах, прилеглих до території України і в тимчасово окупованому Криму", - написав міністр.

Він також додав, що Росія повинна надати точні райони проведення навчань, а також дати їх завершення.

"Згідно з положеннями Віденського документа, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дату її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь і військової техніки, що беруть участь в ній", - заявив Кулеба.

Міністр підкреслив, що якщо Росія відмовиться або надасть недостатньо інформації, Україна ініціює позачергову зустріч країн-учасниць ОБСЄ.

"Росія має 48 годин на відповідь. У разі її відсутності або надання недостатньої, або неналежної інформації, Україна звернеться до РФ та інших держав-учасниць Віденського документа про скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз'яснення", - додав Кулеба.

Він також заявив, що Україна продовжить використовувати всі дипломатичні можливості для забезпечення безпеки країни.