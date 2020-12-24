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Україна потребує рекордних запозичень у 2021 році, - голова Ради НБУ

Київ, Четвер 24 грудня 2020 13:17
Україна потребує рекордних запозичень у 2021 році, - голова Ради НБУ
Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україні потрібно залучити 700 млрд гривень

Державний бюджет на 2021 рік затверджено з дефіцитом у 247 млрд гривень або 5,5% ВВП. Це друге після 2020 року значення за останні 10 років.

Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

"Водночас загальна сума потреб у фінансуванні становитиме близько 16% ВВП, що поряд з плановими показниками 2020 року є рекордними значеннями за всю історію України", - зазначив він.

Данилишин нагадав, що для фінансування потреб в погашенні боргу та покриття дефіциту у 2021 році передбачається залучити 702 млрд гривень (в тому числі зовнішніх - 153,3 млрд гривень, внутрішніх - 549,1 млрд гривень), ще 12 млрд гривень планується отримати від приватизації державного майна.

"Зважаючи на те, що майже 70% потреб у фінансуванні бюджету передбачається покривати за рахунок внутрішніх запозичень, це ставить відповідні вимоги щодо місткості та ліквідності ринку ОВДП", - додав Данилишин.

Раніше в НБУ зазначали, що державний бюджет України на 2021 рік побудований на оптимістичних припущеннях. Через це існує ризик недоотримання доходів, що може потребувати внесення коригувань.

Нагадаємо, Верховна рада 15 грудня прийняла закон про державний бюджет на 2021 рік. Згідно з документом, граничний обсяг дефіциту державного бюджету України визначено у сумі 246,6 млрд гривень, що складе 5,5% ВВП.

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