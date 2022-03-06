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Україна вимагає припинення членства Росії та Білорусі в МВФ

Автор: Сергій Пишкін

Україна вимагає, аби Російську Федерацію та Білорусь виключили з членства в Міжнародному валютному фонді та всіх організаціях Світового банку. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписав офіційне звернення до США, Канади, Британії та інших країн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Шмигаля.

"У листі наводимо чіткі аргументи та посилаємось на численні статті Угоди з МВФ і статуту Міжнародного банку реконструкції та розвитку, які були знехтувані Росією та Білоруссю. Жодна дія так не суперечить зобов’язанню підтримувати стабільність і впорядковані економічні умови як війна", - пише Шмигаль.

Україна, зі свого боку, просить підтримки країн великої сімки в реалізації процедури призупинення операцій МВФ й Світового банку з Росією та Білоруссю.

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Денис ШмигальУкраїнаРосійська ФедераціяБілорусь