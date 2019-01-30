Україна вимагає інформацію про 13 українців, які зникли зі списків на обмін

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Українська сторона повідомила ОБСЄ про ці факти

Українська сторона під час переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську 30 січня закликала РФ надати інформацію щодо 13 громадян України, які могли бути закатовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника України у гуманітарній підгрупі ТКГ Ірину Геращенко у Facebook.

За словами Геращенко, українців аніше включали в списки на обмін, але потім з незрозумілих причин їх прізвища зникли зі списків.

"Українська сторона підняла ще одне питання: в нас є всі підстави остерігатися, що деякі наші заручники могли бути закатовані в тюрмах окупованих територій. Ми надали ОБСЄ інформацію про 13 громадян, яких ОРДЛО протягом цих років включали в списки на обмін, але потім з незрозумілих причин їх прізвища зникли зі списків тих, кого підтверджують і утримують. Ми вимагаємо повної інформація про долі цих людей. Так само як і про долі більше 70 українців, утримання яких від нас приховують", - написала Геращенко.

Нагадаємо, російська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську 30 січня відмовилася обговорювати обмін заручниками.

Раніше представник Російської Федерації у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов 17 січня відмовився від ініціативи України щодо спільного засідання ТКГ і гуманітарної підгрупи по заручникам.