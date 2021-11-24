Україна в ТКГ заявила протест через указ Путіна про товари з Донбасу

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) висловила рішучий протест через указ президента РФ Володимира Путіна про допуск на російський ринок товарів з ОРДЛО. Такі дії Москви суперечать мінським угодам і домовленостям лідерів нормандської четвірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українську делегацію в ТКГ .

"Українська делегація заявила протест проти підписання 15 листопада 2021 р. президентом РФ указу, що передбачає визнання Російською Федерацією так званих "сертифікатів за походженням" товарів, що видаються на тимчасово окупованих територіях Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що такі дії російського керівництва суперечать мінським угодам і домовленостям, які були досягнуті на переговорах у нормандському форматі.

Крім того, такі кроки з боку Росії - це втручання у внутрішні справи України і продовження "політики повзучої інтеграції тимчасово окупованих територій України в Російський економічний простір".