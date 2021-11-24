Суперечить "Мінську": ЄС закликав скасувати указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
Європейський союз закликає Російську Федерацію скасувати указ, яким дозволяється допуск товарів з окупованого Донбасу на російську територію. Такі дії суперечать мінським угодам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петера Стано.
"Указ спрямований на подальше відділення тимчасово непідконтрольних уряду територій Донецька і Луганська від України, що суперечить цілям мінських угод. Такі односторонні заходи порушують суверенітет і територіальну цілісність України, в тому числі щодо митного контролю", - зазначив Стано.
За його словами, такі дії можуть посилити напруженість і продовжити статус-кво, перешкоджаючи майбутньому процесу реінтеграції.
"Ми закликаємо Росію скасувати це рішення і припинити вживати односторонніх заходів, які тільки провокують подальше загострення конфлікту на сході України. Європейський союз продовжить проводити політику невизнання в цьому відношенні", - додав він.
Нагадаємо, минулого тижня президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким прирівняв товари з окремих районів Донецької та Луганської областей до російських, а також допустив їх до російських державних закупівель.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що цей указ суперечить мінським угодам.