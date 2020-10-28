Україна в ТКГ запропонувала до 4 листопада представити план дій шодо миру на Донбасі

У середу, 28 жовтня, українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи запропонувала координатором процесу представити план дій з врегулювання ситуації на Донбасі. Наступне засідання ТКГ заплановано в період з 5 по 10 листопада.

Про це повідомив у Facebook спікер української делегації Олексій Арестович.

"Українська сторона в особі голови Леоніда Кравчука під час сьогоднішнього засідання групи запропонувала координаторам процесу представити до 4 листопада свій варіант "Плану дій" щодо інтенсифікації процесу мирного врегулювання", - написав він.

За словами Арестовича, під час засідання представник ОБСЄ П'єр Морель заявив, що справа полягає в базисі переговорів, який би дозволив зрушити вперед процес виконання домовленостей, досягнутих на вищому рівні в рамках Нормандського формату.

"Таким базисом було визнано пропозицію Леоніда Кравчука створити під егідою ОБСЄ "План дій", який враховує в першу чергу питання безпеки та гуманітарні питання", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія блокує роботу Тристоронньої контактної групи в Мінську впродовж трьох місяців. Росіяни перешкоджають розгляду питань порядку денного засідань.

Зазначимо, раніше президент Володимир Зеленський запропонував залучити в ТКГ представників релігійних організацій. За його словами, вони можуть допомагати в галузі гуманітарних питань.