Україна в ТКГ готує ноту ОБСЄ через порушення "тиші" бойовиками біля Водяного

Сьогодні, 4 грудня, в районі Водяного зафіксовано грубе порушення бойовиками режиму припинення вогню. Українська делегація в ТКГ готує письмову ноту до Спостережної місії ОБСЄ.

Про це повідомляє прес-служба делегація України.

Як повідомляється, обстріли здійснювались окупантами сьогодні вночі з використанням артилерії 122 мм (13 снарядів) та міномета 120 мм (6 мін).

"Дії щодо ситуації: 1. Через координаційний механізм заведено "режим тиші". 2. Готується письмова нота до СММ. 3. Спостережна група УССЦКК "Маріуполь" здійснює заходи щодо верифікації події", - йдеться у повідомленні.

Також там зазначають, що кожним таким порушенням Росія відгороджує себе від цивілізованого світу.

"Неухильне виконання домовленостей про припинення вогню від 22 липня 2020 року є запорукою сталого прогресу у врегулюванні", - акцентували в українській делегації.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 3 грудня, на Донбасі зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Жодний український військовий не постраждав.

Також РБК-Україна писало, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 62 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Крім того, 2 грудня, збройні формування Російської Федерації і її найманці три рази порушили домовленості про перемир'я.