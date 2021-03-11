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Україна прагне збільшити участь в місіях і операціях НАТО

Автор: Дмитро Левицький

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила про прагнення України збільшити участь у місіях та операціях НАТО. Вона зустрілася з командувачем Сухопутних військ НАТО в Європі Роджером Клутьє.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

За словами Стефанішиної, вступ України до НАТО є принциповим питанням для української влади, тому Київ вже почав ключову для цього реформу - трансформацію СБУ в спецслужбу.

Віце-прем'єр наголосила, що Україна готова робити все можливе для максимального використання статусу Партнера з розширеними можливостями, зокрема максимально залучатися до участі в місіях, операціях і навчаннях НАТО.

"Спроможності і безцінний досвід наших ЗС і спецслужб у протидії гібридним атакам Росії вже дозволяють перейти на наступну сходинку інтеграції України до НАТО, і, таким чином, суттєво посилити найкращу у світі систему колективної оборони", - додала вона.

Нагадаємо, до цього Стефанішина заявляла, що Україна може до кінця року отримати відповідь на питання щодо вступу до НАТО.

Крім того, в Офісі президента наголошували, що Україна повинна щодня вимагати вступу до НАТО.

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