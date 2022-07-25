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Україна і США розробляють "план Б" з вивезення зерна

Фото: Україна і США розробляють "план Б" з вивезення зерна (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати і Україна розробляють "план Б" з вивезення зерна з країни після нападу Росії на порт Одеси.

Про це заявила адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За її словами, "план Б" включає в себе автомобільні і залізниці, річки, відправку барж і коригування залізничних систем, щоб вони краще узгоджувалися з європейськими, щоб експорт міг здійснюватися швидше.

"Ми живемо за планом на випадок непередбачених обставин, тому що не можна довіряти нічому, що говорить президент Росії Володимир Путін", - заявила Пауер.

Вона додала, що близько 20 млн тонн пшениці і кукурудзи застрягли в порту Одеси, підкресливши, що попри продовольчу безпеку, забезпечувану альтернативними маршрутами з України, "немає ніякої заміни тому, що Путін дозволить припинити блокаду і відправити зерно найбільш ефективним способом".

Пауер заявила, що сподівається, що зернова угода "якось закріпиться", попри те, що Росія "негайно повернулася спиною" до угоди, атакувавши Одесу-головний порт, зазначений в Угоді.

Нагадаємо, Україна, Росія, Туреччина і ООН 22 липня підписали в Стамбулі угоду про вивезення українського зерна.

Однак наступного дня, 23 липня, Росія вдарила ракетами по порту в Одесі, де знаходиться зерно, підготовлене для експорту.

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