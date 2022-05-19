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Україна та США підписали меморандум про співпрацю у транспортній сфері

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Четвер 19 травня 2022 16:44
Україна та США підписали меморандум про співпрацю у транспортній сфері Фото: міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр транспорту США Піт Буттіджедж (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Іван Носальський

Україна та США посилили співпрацю у транспортній сфері та підписали відповідний меморандум. Це дозволить прискорити відновлення української інфраструктури після завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

"Серед ключових результатів виконання меморандуму очікуємо оновлення всього парку локомотивів та вагонів до 2030 року, створення системи швидкого залізничного сполучення між великими містами та покращення залізничної інфраструктури, особливо у великих містах", - наводить Урядовий портал слова міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

При цьому очікується створення проектів модернізації існуючих автодоріг та встановлення на них автоматичних станцій зважування.

Також у Кабміні додають, що підписання меморандуму дозволить Україні посилити співробітництво з США у питаннях: безпеки повітряного простору та безпечної роботи цивільної авіації, альтернативних палив, електрифікації транспорту та просуванні цифрових технологій.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зустрівся з повіреною у справах США Крістіною Квін та представниками Американського посольства в Україні.

Під час зустрічі сторони обговорили шляхи вирішення паливної кризи, спричинені діями російської армії, відновлення експорту та налагодження нових логістичних шляхів.

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Сполучені Штати Америки Україна инфраструктура
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