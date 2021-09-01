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Між Україною та США укладено угоду про встановлення лінії захищеного зв'язку

Автор: Анна Полисученко

Між Україною та США укладено угоду про встановлення лінії захищеного зв'язку. Документ був підписаний у Вашингтоні між Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та Державним департаментом Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

"Документ передбачає наявність лінії захищеного зв'язку, забезпечує стабільний спеціальний канал комунікації між Україною і США, демонструє збереження і зміцнення двосторонньої довіри між Києвом і Вашингтоном, відповідає загальним українсько-американським інтересам щодо зміцнення миру і міжнародної безпеки, сприяє зменшенню загроз і підвищує ефективність виконання причетними національними урядовими підрозділами їх функцій", - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський перебуває в США з робочим візитом.

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Сполучені Штати Америки