Між Україною та США укладено угоду про встановлення лінії захищеного зв'язку. Документ був підписаний у Вашингтоні між Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та Державним департаментом Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.
"Документ передбачає наявність лінії захищеного зв'язку, забезпечує стабільний спеціальний канал комунікації між Україною і США, демонструє збереження і зміцнення двосторонньої довіри між Києвом і Вашингтоном, відповідає загальним українсько-американським інтересам щодо зміцнення миру і міжнародної безпеки, сприяє зменшенню загроз і підвищує ефективність виконання причетними національними урядовими підрозділами їх функцій", - говориться у повідомленні.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський перебуває в США з робочим візитом.