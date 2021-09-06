Україна і США перепишуть Хартію про стратегічне партнерство. Це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Є домовленість оновити, точніше переписати текст Хартії, яка існує з 90-х років. Я так розумію, це буде предметом розгляду пана Дмитра (Кулеби - ред.) і його колеги пана Блінкена", - повідомив Олексій Резніков.

У свою чергу, в міністерстві закордонних справ схвалюють і підтверджують дану ініціативу.

"Ми зараз перезапустимо (комісію зі стратегічного партнерства - ред.), це домовленість двох президентів, оновимо Хартію стратегічного партнерства і закріпимо те, що зробили два президенти, вивівши стратегічне партнерство між державами на новий рівень", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.