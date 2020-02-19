Україна і США обговорили співпрацю щодо обміну інформацією про терористичні загрози

Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

За словами Данілова, протидія терористичній загрозі є однією з ключових

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч з тимчасово виконуючим обов'язки заступника Державного секретаря з питань громадської безпеки, демократії та прав людини, координатором Бюро з питань боротьби із тероризмом Державного департаменту США Натаном Сейлсом. Про це йдеться у повідомленні прес-служби РНБО на сторінці у Facebook.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили питання українсько-американської співпраці, зокрема у сфері боротьби з тероризмом.

За словами Данілова, протидія терористичній загрозі є однією з ключових.

"Ми розуміємо підступність терористів, і боротьба з тероризмом є одним з наших головних викликів. Кібертероризм при цьому виходить сьогодні на перший план", - заявив Данілов і наголосив на необхідності посилення практичної співпраці між Україною та США, зокрема у питаннях обміну інформацією про терористичні загрози.

Раніше Данілов заявляв, що патрулювання кордону на Донбасі має проходити, щоб відбулися вибори за українським законом на українській території, щоб припинилася війна.

Нагадаємо, вчора, 18 лютого, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та координатор Держдепу США по боротьбі з тероризмом Натан Сейлс обговорили ескалацію на Донбасі.