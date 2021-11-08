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Кулеба про нову хартію України та США: надішлемо Росії чіткий сигнал

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Київ, Понеділок 08 листопада 2021 21:35
Кулеба про нову хартію України та США: надішлемо Росії чіткий сигнал Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У відповідь на провокації і агресивну поведінку Росії у новій хартії про партнерство Україна і США на цьому тижні пошлють Москві чіткий сигнал. Його мета - показати РФ, що у Києва є союзники, які змусять російську владу заплатити високу ціну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби.

За його словами, Росія продовжує провокувати і вести себе агресивно щодо України. Кулеба зазначив, що в цих умовах надзвичайно важливо послати російській владі чіткий сигнал, що Україна і США єдині у протидії агресивним діям Москви.

"У нас є потужні союзники і партнери, які готові, у разі розширення російської агресії, змусити Кремль заплатити високу ціну", - сказав Кулеба про майбутню зустріч українсько-американської комісії.

Нагадавши, наступного тижня у Вашингтоні відбудеться засідання Комісії стратегічного партнерства між Україною та США.

Зазначимо, раніше Кулеба розповів про плани підписати нову хартію про партнерство України та США.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дмитро Кулеба
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