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Нова хартія партнерства України та США. Кулеба розповів, про що буде документ

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Україна, П'ятниця 05 листопада 2021 01:01
Нова хартія партнерства України та США. Кулеба розповів, про що буде документ Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, про що буде нова хартія партнерства України та США. Як відомо, 10 листопада відбудеться засідання Комісії стратегічного партнерства, на якому і підпишуть цей документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дмитра Кулеби в ефірі політичного шоу Право на владу.

За словами Кулеби, нова хартія партнерства України та США - про нову якість українсько-американських відносин.

"Є довіра та взаєморозуміння між президентами і державні машини обох країн запрацювали для поглиблення цих відносин. Це про більше безпекового співробітництва, більше підтримки з боку США суверенітету та територіальної цілісності України, більшу торгівлю між нашими країнами, бо нам потрібно просувати експорт та залучати інвестиції, і це також про кібербезпеку, про зміцнення кібербезпеки нашої держави. Саме про це буде ця хартія", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, що наступного тижня відбудеться засідання Комісії стратегічного партнерства між Україною та США. Воно пройде у Вашингтоні.

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