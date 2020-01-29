Україна та США співпрацюватимуть щодо протидії наркозлочинності

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів зустріч із заступником державного секретаря США з питань програм Бюро INL в Європі та Азії Джорганом Ендрюсом щодо співпраці у протидії наркозлочинності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Зазначається, що на зустрічі йшлося про співпрацю у протидії наркозлочинності та кіберзлочинам. Вже влітку очікується відкриття представництва Офісу DIE протидії наркозлочинності, що дозволить українським спеціалістам приєднатися до команди з протидії міжнародної наркозлочинності.

"Наразі триває робота над програмою протидії дрібній наркоторгівлі на вулицях країни", - відмітив Аваков.

Також сторони обговорили розбудову проекту "Академія патрульної поліції", подальша реалізація ініціативи "Поліцейський офіцер громади" та спільна протидія кіберзлочинності.

"Завдяки підтримці американської сторони, ми запустили проект "Поліцейський офіцер громади" в одинадцяти регіонах України. В цьому році плануємо продовження ініціативи та запуск цього проєкту ще в низці маленьких міст", - зазначив Арсен Аваков.

Також міністр наголосив, що МВС планує розбудувати три нові "Академії патрульної поліції" у Чернівцях, Кривому Розі та Рівному, щоб кожного року навчальні заклади випускали 5 тисяч патрульних.

Нагадаємо, що за словами Гончарука, Україна готова до "промислового безвізу" з ЄС. Останнім завданням України для початку переговорів став закон про зменшення тиску на бізнес.

Як повідомляло РБК-Україна, в Європейській комісії підтвердили виплату другого траншу макрофінансової допомоги Україні на суму 500 млн євро. Виплата буде здійснена після того, як Міжнародний валютний фонд дасть "зелене світло". Очікується, що це відбудеться в найближчі кілька тижнів.