Україна може бути серед сіяних під час жеребкування Євро-2020

Національна збірна України забезпечила собі участь у груповому етапі чемпіонату Європи 2020 року та тепер може потрапити до першого кошика під час жеребкування. Про це повідомляє tribuna.com.

Для цього "синьо-жовтим" достатньо набрати одне очко в останній зустрічі групи B з Сербією, яка відбудеться 17 листопада в Белграді.

В перший кошик потрапляють шість кращих перших місць за підсумками кваліфікаційного раунду. Зараз Україна найкраща серед команд, які йдуть на першому місці у своїх групах відбору, проте деякі збірні мають матчі в запасі.

Попадання в список сіяних стратегічно важливе, оскільки в такому випадку збірна України може уникнути зустрічі з топ-збірними вже на груповому етапі Євро-2020.

Жеребкування фінального етапу Євро-2020 відбудеться 30 листопада 2019 року в Бухаресті (Румунія). На момент жеребкування будуть відомі 20 з 24 учасників фінального етапу. Ще чотири місця буде розіграно в березні 2020 за квотою чотирьох дивізіонів Ліги націй.

На даний момент п'ять збірних вийшли на Євро-2020. Крім України, це Італія,

Бельгія, Польща та Росія.