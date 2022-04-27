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Україна здатна зайняти Придністров'я, але тільки за запитом Молдови, - Арестович

Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що українська армія навіть в нинішніх умовах могла б швидко взяти під контроль Придністровський регіон Молдови. Але тільки за запитом офіційного Кишинева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

"Для нас Молдова найближча сусідка, доля якої нам далеко небайдуже. Ми завжди з молдавським народом стояли, стоїмо і будемо стояти, тому вони до нас можуть звертатися за допомогою", - зазначив він.

Він також відповів на питання про те, чи в змозі Україна зайняти Придністров'я.

"Та як-небудь впоралися б, це територія суверенної Молдови, ми навіть не можемо дозволити собі подібного роду заяв. Тільки після звернення молдавської сторони ... Ми впораємося якщо знадобиться", - додав Арестович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська в Придністров'ї приведені в бойову готовність після інцидентів з вибухами і обстрілами.

Українська сторона вважає, що такими провокаціями Росія намагається втягнути окупований регіон у війну проти України.

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МолдоваПриднестровьеОфіс президента