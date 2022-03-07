RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна створила спецпідрозділ Інтернаціонального легіону. Він вже виконує бойові завдання

Автор: Антон Федорців

Головне управління розвідки Міністерства оборони України відзвітувало про створення у своїй структурі спеціального підрозділу Інтернаціонального легіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профіль Головного управління розвідки Міністерства оборони у Facebook.

Новий спецпідрозділ вже приступив до виконання бойових завдань з протидії російській агресії. Начальник Головного управління розвідки бригадний генерал Кирило Буданов висловив подяку кожному з бійців за намір захищати українську землю, людей і державу, а також підкреслив, що в такий час будь-яка допомога – на вагу золота.

“Сьогоднішня війна ведеться не лише проти України, а й проти всього вільного світу, проти правового устрою людства, що головною умовою миру визначає право націй і країн на свободу і самовизначення, недоторканність територіальних кордонів держав. Злочинний Путінський режим вирішив повторити долю Гітлера і Третього Рейху: вдався до тотальної загарбницької війни з масовим вбивством цивільного населення”, – заявив очільник розвідки.

Нагадаємо, що українська делегація прибула до Білорусі на черговий раунд перемовин із Росією.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведкиВторгнення Росії до України