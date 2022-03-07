Україна створила спецпідрозділ Інтернаціонального легіону. Він вже виконує бойові завдання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профіль Головного управління розвідки Міністерства оборони у Facebook.

Новий спецпідрозділ вже приступив до виконання бойових завдань з протидії російській агресії. Начальник Головного управління розвідки бригадний генерал Кирило Буданов висловив подяку кожному з бійців за намір захищати українську землю, людей і державу, а також підкреслив, що в такий час будь-яка допомога – на вагу золота.

“Сьогоднішня війна ведеться не лише проти України, а й проти всього вільного світу, проти правового устрою людства, що головною умовою миру визначає право націй і країн на свободу і самовизначення, недоторканність територіальних кордонів держав. Злочинний Путінський режим вирішив повторити долю Гітлера і Третього Рейху: вдався до тотальної загарбницької війни з масовим вбивством цивільного населення”, – заявив очільник розвідки.