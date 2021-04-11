Україна створює нацсистему переходу на стандарти НАТО, - Шмигаль

Україна створює національну систему переходу на стандарти НАТО, яка повинна прискорити шлях до повноправного членства в Північноатлантичному Альянсі. На цьому тижні віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина представила запуск цієї системи.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Facebook.

"Україна твердо і непохитно тримає курс на приєднання до Альянсу. Адже, як зазначив президент України, НАТО - це єдиний шлях до завершення війни на сході України", - заявив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що Україна ввела вже 292 стандарти і керівні документи НАТО або 19% угод зі стандартизації.

"До того ж третина з них впроваджено за останні півтора року. Запуск національної системи переходу на стандарти НАТО дасть Україні можливість прискорити свій шлях до повноправного членства в Альянсі", - резюмував він.