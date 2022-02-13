Україна не радить літати над Чорним морем. Але небо не закрите

Рішень про закриття повітряного простору України не приймалося. При цьому авіакомпаніям рекомендовано не літати над частиною акваторії Чорного і Азовських морів з 14 по 19 лютого через російські військові навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу державного підприємства "Украерорух" .

"Повітряний простір над територією України відкрито, за винятком його частин, закритих з 2014 року над тимчасово окупованою територією Республіки Крим і Сходу країни. Ніяких рішень щодо закриття авіапростору не приймалося", - підкреслили в"Украероруху".

Регулятор додав, що у зв'язку з військовими навчаннями Росії в чорному і Азовському морях ряд регіонів оголошені потенційно небезпечними для польотів. Українським авіакомпаніям рекомендовано з 14 по 19 лютого не літати в цих зонах, і заздалегідь планувати оптимальні маршрути з урахуванням поточної ситуації.

При цьому в "Украероруху" зазначили, що рекомендація повністю не блокує польоти над Чорним і Азовським морями. "Повітряний простір над територією України є відкритим і доступним для планування польотів. Безпека польотів забезпечується на належному рівні відповідно до міжнародних норм і стандартів", - додав регулятор.