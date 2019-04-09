Україна скоротила торгівлю з країнами СНД і збільшила з ЄС

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України з країнами СНД у січні-березні 2019 року склав 4,300 млрд доларів, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року (4,530 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики Державної фіскальної служби.

Згідно з даними ДФС, експорт товарів з України в країни СНД скоротився на 6% до 1,515 млн доларів, імпорт - на 4% до 2,785 млрд доларів. Негативне сальдо скоротилося і становить 1,270 млрд доларів. Частка країн СНД в експорті впала до 12%, в імпорті - до 20%.

У той же час експорт товарів з України в країни ЄС зріс на 3% до 5,240 млрд доларів, імпорт - на 9% до 5,909 млрд доларів. Від'ємне сальдо становить 669 млн доларів. Частка країн ЄС в експорті з України становила 43%, в імпорті - 43%.

Нагадаємо, за даними Державної фіскальної служби, експорт товарів з України в країни ЄС в 2018 році зріс на 15% до 20,153 млрд доларів, імпорт - на 10% до 24,294 млрд доларів. Частка країн ЄС у зовнішній торгівлі України в 2018 році склала 42,6% (в 2017 році - також 42,6%).

Як повідомляло РБК-Україна, обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні-березні 2019 року склав 25,937 млрд доларів, що на 8% більше, ніж у січні-березні 2018 року (24,091 млрд доларів).