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Україна скоротила торгівлю з Росією ще на 10%

Новини » Економіка    03.05.2019 - 16:41
Україна скоротила торгівлю з Росією ще на 10%
Фото: залізнична станція (Віталій Носач, РБК-Україна)

Частка РФ у зовнішньому товарообігу України знизилася до 9,5%

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України за січень-березень 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року виріс на 7,4% до 24,625 млрд доларів. Про це свідчать дані Національного банку України.

За даними НБУ, експорт товарів з України зріс на 8,0% до 11,261 млрд доларів, імпорт на 6,8% до 13,364 млрд доларів.

При цьому товарообіг з РФ скоротився на 10,9% до 2,339 млрд доларів. Експорт товарів з України на територію Росії скоротився на 16,4% до 0,595 млрд доларів, імпорт на 8,8% до 1,744 млрд доларів.

Частка ЄС у зовнішній торгівлі товарами зросла з 37,6% у першому кварталі 2018 року до 38,6% в першому кварталі поточного року.

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Дані: НБУ

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, загальний обсяг торгівлі України товарами і послугами в 2018 році в порівнянні з 2017 років зріс на 11,5% з 107,660 млрд доларів до 120,063 млрд доларів. За даними статистичного відомства, найбільшу частку у зовнішній торгівлі посідають країни Європейського Союзу (41,9%). Частка РФ у 2018 році становила 10,0%.

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