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Таблиця коефіцієнтів УЄФА: "Динамо" і "Колос" принесли Україні важливі очки

Автор: Вера Олейник

У новому сезоні стартуємо з 12 позиції

Україна здобула максимум з можливого в таблицю коефіцієнтів УЄФА за підсумками єврокубкового тижня. Перемоги "Динамо" над АЗ в Лізі чемпіонів і "Колоса" над "Арісом" в Лізі Європи принесли в національну скарбничку кожна по 1,5 очка.

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Раніше донецький "Шахтар", отримавши як чемпіон країни путівку в груповий раунд ЛЧ, автоматично приніс 4 бали. Сумарно в України 7 очок, що при розподілі на 5 команд-учасниць дає 1,400 бала.

Новий сезон наша національна асоціація розпочала на 12 позиції після того, як був відкинутий врожайний для України сезон 2015/16 (тоді набрали 9,800 бала). Ми продовжуємо відставати від Туреччини на 0,500 бала, проте трохи наблизившись до 10 місця, на якій розташовується Австрія (мінус 1,925).

При цьому ще жодна українська команда не вилетіла з європейських турнірів. А ось Австрія втратила представника в Лізі Європи "Хартберг". Туреччина на тижні була представлена ​​лише однією командою - "Галатасараєм", який переміг "Нефтчі" та пройшов до третього раунду кваліфікації ЛЄ.

Нагадаємо, в минулому циклі Україна обійшла Нідерланди і фінішувала на дев'ятій позиції, яка розподіляє путівки у єврокубки через один сезон - на 2021-2022 роки.

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